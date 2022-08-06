россия подготовила для наступления на Николаев около 25 тысяч солдат, – The Times

россия стянула на Юг Украины примерно 25 тысяч своих военных. Сообщается, что враг готовит наступление на Николаев.

Россия перебрасывает своих солдат на Южное направление с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Оккупанты хотят окружить Николаев

Журналисты сообщают, что российские захватчики хотят оцепить Николаев в ответ на продвижение украинских сил на Южном направлении.

В последние недели россия перебросила с Донбасса и Крыма на юг большое количество живой силы. Речь идет о 9 русских подразделениях численностью 500 – 800 человек. Благодаря подкреплению, общее количество российских войск в этом районе превысило 25 тысяч военнослужащих,

– сообщают в The Times.

Издание пишет, что сейчас на западном берегу Днепра могут находиться до 10 тысяч российских солдат, которые планируют оцепить Николаев.

Почему россияне хотят окружить город

За последний месяц ВСУ отодвинули линию фронта от Николаева примерно на 2 километра, так что оккупанты пытаются исправить свое положение. Параллельно это автоматически улучшает условия для наступления в Одессу.

Кроме этого, россияне думают, что оцепление города исключит возможность обстрелы мостов возле Херсона из систем HIMARS.

Сможет ли враг окружить город

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что областной центр действительно может быть целью врага. Однако он убежден, что в ближайшие месяцы россиянам не удастся оцепить город, поскольку он под надежной защитой.

Кроме того, враг не может активно продвигаться в регионе из-за успешных контратак ВСУ на Южнобужском направлении.

Эвакуацию местных жителей пока не планируют. В то же время в пятницу Николаев "закрыли" на длительный комендантский час, который продлится до утра понедельника.

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