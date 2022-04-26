Россия хочет отвлечь внимание, – депутат из Молдовы о провокациях в Приднестровье

В Приднестровье раздались взрывы возле "министерства госбезопасности" – фактически филиала российских спецслужб. Именно режим Путина может быть заинтересован в провокациях.

Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат парламента Молдавии Оазу Нантой. По его словам, стреляли якобы по пустому зданию, что может означать всего-навсего провокацию.

Обратите внимание В Приднестровье раздались взрывы возле "министерства госбезопасности": это может быть провокация России

Россия больше всего заинтересована в провокациях

"Молдова категорически не заинтересована в дестабилизации ситуации. Россия – заинтересована, чтобы отвлечь внимание от реального фронта, где решается судьба этой войны", – сказал Оазу Нантой.

В то же время район Приднестровья, по информации депутата, "глубоко криминальный", поэтому окончательная причина взрывов пока неясна.

"Объективно, больше всего заинтересована (в провокациях – 24 канал) Россия. Ведь некий генерал снова объявил о проекте "Новороссия" с выходом на Приднестровье", – отметил депутат парламента Молдовы.

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