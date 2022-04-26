Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат парламенту Молдови Оазу Нантой. За його словами, стріляли нібито по пустій будівлі, що може означати всього лише провокацію.

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Росія найбільше зацікавлена у провокаціях

"Молдова категорично не зацікавлена в дестабілізації ситуації. Росія – зацікавлена, щоб відвернути увагу від реального фронту, де вирішується доля цієї війни", – сказав Оазу Нантой.

Водночас район Придністров'я, за інформацією депутата, "глибоко кримінальний", тому остаточна причина вибухів поки незрозуміла.

"Об'єктивно, найбільше зацікавлена (у провокаціях – 24 канал) Росія. Адже якийсь генерал знову оголосив про проєкт "Новоросія" з виходом на Придністров'я", – зазначив депутат парламенту Молдови.

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