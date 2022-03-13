Россия хочет переодеть белорусскую армию в свою форму и отправить ее на войну, – Данилов
Источник:"Украинская правда"
Россия планирует спецоперацию, в рамках которой хочет переодеть белорусских военных в свою форму и отправить их воевать против Украины.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона украинских телеканалов. По словам чиновника, украинские войска готовы к такому развитию событий.
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Алексей Данилов отметил, что сейчас Россия пытается надеть свою военную форму на белорусских военных, впрочем, не все спешат на такое соглашаться.
Часть из них (белорусов – ред. 24 канал) отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ России и те спецслужбы, которые там на территории, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским лекалам заходить в Украину,
– сообщил Данилов.
Секретарь СНБО предупредил, что если на территории Украины все же удастся найти белорусских военнослужащих, они получат такой же отпор, который сейчас ощущают россияне с чеченами. Вместе с тем Данилов подчеркнул, что разделяет россиян и чеченов, поскольку это два совершенно разных народа.
"Чечены сегодня выполняют ту функцию, которую раньше выполняли НКВДисты. Когда если кто-то отступал, они стреляли им в спину. Тот случай, который вчера произошел на территории Киевской области, когда чечены застрелили 12 россиян – это ситуация, которая выходит за пределы здравого смысла", – добавил Данилов.