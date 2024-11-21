Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, сообщает 24 Канал.

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Что говорят в МИД о фантазиях России о "разделении Украины на 3 части"

Представитель МИД прокомментировал сообщения в СМИ о том, что якобы российское минобороны готовит карту разделения Украины на три части и распространяет подготовленный месседж среди партнеров Украины.

Нам партнеры на встречах не говорили ни о каких картах. Мы такого от них не слышали. Это может быть свидетельством или того, что им такие карты не передавали, или если кто-то им и пытался их передать, видимо, они не относились к этому серьезно,

– поделился Тихий.

В то же время, как отметил спикер, карты по распределению Украины являются "давней кремлевской практикой, которая использовалась очень давно".

Тихий напомнил, что сегодня, 21 ноября, отмечается 20-я годовщина Оранжевой революции. По его словам, еще в то время российские политтехнологи распространяли "карты сортов" Украины.

Украина единая и неделимая. Никаких сортов, частей и разделений никогда не будет. Украина является страной единой в своих международно признанных границах. Поэтому ни о каких картах и разделениях речь не идет. И если у кого-то есть такие болезненные фантазии, то можем только посоветовать оставаться наедине с этими фантазиями и не делиться ими ни с кем,

– подчеркнул Тихий.

Также спикер прокомментировал то, что в последнее время можно видеть сигналы от различных российских источников и международных СМИ, в которых предлагаются какие-то "мирные предложения":

"По нашему мнению, все эти заявления и анонимные сообщения в СМИ являются дымовой завесой для прикрытия агрессии. Россия не изменила своих планов – она хочет уничтожить Украину. Так же разговаривает на языке ультиматумов. Точно так же не готова ни на один конструктивный диалог, на мир. Не готова Россия к этому. Россия стремится к войне".

Тихий считает, что сначала надо Россию заставить и создать условия, при которых она будет вынуждена выбрать мир.