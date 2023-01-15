Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, заводы России за несколько месяцев смогут изготовить значительно меньшее количество бронетехники, чем нужно.

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Цифры очень преувеличены

Свитан отметил, что россиянам сложно подготовить 2-миллионную армию, находясь под санкциями и имея ограничения в работе с миром.

Цифры очень преувеличены. Я бы сказал, ну очень – раз в 10, наверное,

– заявил полковник запаса ВСУ.

Он пояснил, что России понадобится 10 лет для того, чтобы подготовить такое количество солдат, и она никак не сможет сделать этого к весне. В этом году у оккупантов точно не будет 2-миллионной армии, которая способна будет выполнять боевые действия.

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Сколько солдат способна подготовить Россия

Он отметил, что уже сейчас есть 2 миллиона оккупантов, "размазанных" на 7 тысячах километров России, если считать от уборщиц до маршалов. Поэтому враг не сможет собрать и подготовить 2 миллиона человек и завести их на выполнение боевых действий. Максимум – 200 тысяч, то есть в 10 раз меньше.

По 200 тысяч за 2 – 3 месяца они могут подготовить, причем уже даже не мотопехоты, а просто пехоты,

– сказал Свитан.

Ведь, по его словам, посадить эту пехоту на какие-то бронемашины оккупанты смогут только летом. Несколько десятков заводов России начали производить определенное вооружение, но они смогут изготовить к лету на 200 тысяч человек, максимум – 400 тысяч.

Когда они станут значительной проблемой для ВСУ

Полковник запаса ВСУ отметил, что весной российская армия будет представлять собой преимущественно живую силу вроде той, которая заходит сейчас на увеличение плотности войск – воевать эти оккупанты пока не могут. Поэтому весной они не будут представлять большой проблемы для наших защитников.

А уже на лето, добавил Свитан, будет более проблематично, потому что 200 тысяч оккупантов уже могут быть в режиме мотопехоты. Но в этом году маловероятны значительные проблемы для украинской армии со стороны врага, тем более, что западные партнеры активизировали поставки нам техники.

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