Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, заводи Росії за кілька місяців зможуть виготовити значно меншу кількість бронетехніки, ніж потрібно.

Зверніть увагу "У Путіна надія тільки на цю зиму": Росія загнала себе в глухий кут

Цифри дуже перебільшені

Світан зазначив, що росіянам складно підготувати 2-мільйонну армію, перебуваючи під санкціями та маючи певні обмеження в роботі зі світом.

Цифри дуже перебільшені. Я б сказав, ну дуже – разів у 10, мабуть,

– заявив полковник запасу ЗСУ.

Він пояснив, що Росії знадобиться 10 років на те, щоб підготувати таку кількість солдатів, й аж ніяк не зможе зробити цього до весни. Цього року в окупантів точно не буде 2-мільйонної армії, яка здатна буде виконувати бойові дії.

Чи зможе Росія підготувати 2-мільйонну армію цього року та забезпечити її технікою: дивіться відею

Скільки солдатів здатна підготувати Росія

Він зауважив, що вже зараз є 2 мільйони окупантів, "розмазаних" на 7 тисячах кілометрів Росії, якщо рахувати від прибиральниць до маршалів. Тому ворог не зможе зібрати й підготувати 2 мільйони осіб та завести їх на виконання певних бойових дій. Максимум – 200 тисяч, тобто в 10 разів менше.

По 200 тисяч за 2 – 3 місяці вони можуть підготовляти, до того ж уже навіть не мотопіхоти, а просто піхоти,

– сказав Світан.

Адже, за його словами, посадити цю піхоту на якісь бронемашини окупанти зможуть аж улітку. Кілька десятків заводів Росії почали виробляти певне озброєння, але вони зможуть виготовити до літа на 200 тисяч осіб, максимум – 400 тисяч.

Коли вони стануть значною проблемою для ЗСУ

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що навесні російська армія являтиме собою переважно живу силу на кшталт тієї, яка заходить зараз на збільшення щільності військ – воювати ці окупанти поки що не можуть. Тож навесні вони не становитимуть великої проблеми для наших захисників.

А вже на літо, додав Світан, буде більш проблематично, тому що 200 тисяч окупантів уже можуть бути в режимі мотопіхоти. Але загалом цього року малоймовірні значні проблеми для української армії з боку ворога, тим паче, що західні партнери активізували постачання нам техніки.

Що відомо про "нову" мобілізацію в Росії