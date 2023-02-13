Эту информацию начали публиковать пропагандистские росСМИ, информирует 24 Канал. По их данным, проект планируют реализовать якобы в течение нескольких ближайших месяцев.
Заметьте Украли сотни миллионов: оккупанты провалили проект постройки водопровода из Ростова на Донбасс
Что известно о российском проекте
Специалисты министерства обороны России строят систему водопровода, соединяющую пограничную с Украиной Ростовскую область с оккупированной российскими войсками частью Донбасса,
– заявили пропагандисты.
По их данным, водопровод якобы:
- будет иметь мощность для транспортировки 300 тысяч кубометров воды в день;
- будет включать две 200-километровые линии;
- на строительстве круглосуточно работают "более 2600 специалистов" министерства обороны России и более тысячи единиц техники.
По данным оккупантов, водопровод якобы пройдет с территории России к каналу Северский Донец – Донбасс. Стоит отметить, что украинский канал идет от поселка городского типа Райгородок (населенный пункт возле Славянска, контролируемый Украиной) до временно оккупированного Россией Донецка.
Однако стоит отметить, что сам коллаборант Пушилин признает, что даже если они что-то и построят, то более 60% воды останется в земле из-за износа труб.
Что известно о водопроводе от россиян
- О водопроводе, который планируют построить россияне, глава боевиков в Донецкой области Денис Пушин начал говорить еще летом 2022 года. В частности, он обещал людям, что якобы "Россия построит канал из Дона".
- Пушилин врал, что якобы специалисты работают над решением проблемы. Более того, якобы после "захвата Славянска" инженеры быстро восстановят оборудование.
- Однако у россиян нет сил захватить всю Донетчину, а Украина физически не может возобновить работу канала из-за активных боевых действий и огромной стоимости ремонта.
- Уже в начале февраля источники 24 канала в украинских спецслужбах рассказали, что боевики на временно оккупированной части Донбасса вместе с коллаборантом Пушилиным и чиновниками из Ростовской области развернули масштабную деятельность. Все ради того, чтобы украсть огромную, выделенную из российского бюджета, сумму.
- Украинские спецслужбы рассказали, что российское правительство выделило миллиард рублей как первый транш финансирования строительства канала Дон – Донецк. Уже более половины этой суммы многочисленны подрядчики освоили.