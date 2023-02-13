Цю інформацію почали публікувати пропагандистські росЗМІ, інформує 24 Канал. За їхніми даними, проєкт планують реалізувати нібито протягом кількох найближчих місяців.

Зауважте Вкрали сотні мільйонів: окупанти провалили проєкт побудови водопроводу із Ростова на Донбас

Що відомо про російський проєкт

Фахівці міністерства оборони Росії будують систему водопроводу, яка з'єднає прикордонну з Україною Ростовську область з окупованою російськими військами частиною Донбасу,

– заявили пропагандисти.

За їхніми даними, водогін нібито:

матиме потужність для транспортування 300 тисяч кубометрів води на день;

включатиме дві 200-кілометрові лінії;

на будівництві цілодобово працюють "понад 2600 фахівців" міністерства оборони Росії та понад тисяча одиниць техніки.

За даними окупантів, водогін нібито пройде з території Росії до каналу Сіверський Донець – Донбас. Варто зауважити, що український канал йде від селища міського типу Райгородок (населений пункт біля Слов'янська, який контролює Україна) до тимчасово окупованого Росією Донецька.

Однак, варто зазначити, що сам колаборант Пушилін визнає, що, навіть якщо вони щось і збудують, то понад 60% води залишиться в землі через зношеність труб.

Що відомо про водогін від росіян