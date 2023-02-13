Цю інформацію почали публікувати пропагандистські росЗМІ, інформує 24 Канал. За їхніми даними, проєкт планують реалізувати нібито протягом кількох найближчих місяців.
Зауважте Вкрали сотні мільйонів: окупанти провалили проєкт побудови водопроводу із Ростова на Донбас
Що відомо про російський проєкт
Фахівці міністерства оборони Росії будують систему водопроводу, яка з'єднає прикордонну з Україною Ростовську область з окупованою російськими військами частиною Донбасу,
– заявили пропагандисти.
За їхніми даними, водогін нібито:
- матиме потужність для транспортування 300 тисяч кубометрів води на день;
- включатиме дві 200-кілометрові лінії;
- на будівництві цілодобово працюють "понад 2600 фахівців" міністерства оборони Росії та понад тисяча одиниць техніки.
За даними окупантів, водогін нібито пройде з території Росії до каналу Сіверський Донець – Донбас. Варто зауважити, що український канал йде від селища міського типу Райгородок (населений пункт біля Слов'янська, який контролює Україна) до тимчасово окупованого Росією Донецька.
Однак, варто зазначити, що сам колаборант Пушилін визнає, що, навіть якщо вони щось і збудують, то понад 60% води залишиться в землі через зношеність труб.
Що відомо про водогін від росіян
- Про водогін, який планують збудувати росіяни, глава бойовиків на Донеччині Денис Пушині почав говорити ще влітку 2022 року. Зокрема, він обіцяв людям, що нібито "Росія побудує канал із Дону".
- Пушилін брехав, що нібито фахівці працюють над розв'язанням проблеми. Ба більше, нібито після "захоплення Слов'янська" інженери швидко відновлять обладнання.
- Проте росіяни не мають сил захопити всю Донеччину, а Україна фізично не може відновити роботу каналу через активні бойові дії та величезну вартість ремонту.
- Вже на початку лютого джерела 24 Каналу в українських спецслужбах розповіли, що бойовики на тимчасово окупованій частині Донеччини разом з колаборантом Пушиліним та чиновниками з Ростовської області розгорнули масштабну діяльність. Все заради того, щоб вкрасти величезну, виділену з російського бюджету, суму.
- Українські спецслужби розповіли, що російський уряд виділив мільярд рублів як перший транш фінансування будівництва каналу Дон – Донецьк. Вже понад половину цієї суми численні підрядники освоїли.