За эти сутки россияне успели нанести по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам 6 авиационных ударов с применением 20 КАБов. Также российская армия применила уже 41 дрон-камикадзе и осуществила более 600 обстрелов.

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Какова ситуация на фронте

Продолжается бой возле Волчанска: смотрите на карте

Продолжаются бои на Купянском направлении: смотрите на карте

Продолжаются боевые действия на Лиманском направлении: смотрите на карте

Продолжаются бои на Краматорском направлении: смотрите на карте

ВСУ отражают атаки на Покровском направлении: смотрите на карте

Продолжаются столкновения возле Красногоровки: смотрите на карте

Продолжается бой возле Урожайного: смотрите на карте

Россияне атаковали возле Малой Токмачки: смотрите на карте