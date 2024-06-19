За эти сутки россияне успели нанести по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам 6 авиационных ударов с применением 20 КАБов. Также российская армия применила уже 41 дрон-камикадзе и осуществила более 600 обстрелов.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ вблизи населенного пункта Липцы. Штурмы закончились безуспешно для России. Сейчас еще продолжается бой в районе Волчанска.

Продолжается бой возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении продолжаются 4 боестолкновения у Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки. Ситуацию там ВСУ контролируют.

Продолжаются бои на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении российская армия 5 раз атаковала позиции ВСУ неподалеку Грековки, Невского и Тернов. Ситуация там напряженная. Боевые действия также продолжаются.

Продолжаются боевые действия на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении с начала суток 19 июня уже произошло 9 боестолкновений, 2 из которых украинские воины отбили вблизи Нового и Клищиевки. Еще продолжается 7 столкновений возле Калиновки, Нового и Ивановского.

Продолжаются бои на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении оккупанты совершили уже 13 попыток прорвать оборонительные рубежи ВСУ у Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой. 8 атак отражено, еще 5 – продолжаются.

ВСУ отражают атаки на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении, к счастью, неудачно закончилась для России атака неподалеку Парасковиевки. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Продолжаются столкновения возле Красногоровки: смотрите на карте

На Времовском направлении россияне также безуспешно для себя вели штурмовые действия возле Ровнополя. Еще одна атака продолжается возле Урожайного. Потерь позиций украинской армией не допущено.

Продолжается бой возле Урожайного: смотрите на карте

На Ореховском направлении российские войска неудачно штурмовали украинские подразделения вблизи Малой Токмачки.

Россияне атаковали возле Малой Токмачки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении Россия попыталась оттеснить ВСУ с левобережной части Днепра. Атака закончилась для россиян безуспешно.

На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил. Ситуация без изменений.