Цієї доби росіяни встигли завдати по позиціях ЗСУ та мирних населених пунктах 6 авіаційних ударів із застосуванням 20 КАБів. Також російська армія застосувала уже 41 дрон-камікадзе та здійснила понад 600 обстрілів.

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Яка ситуація на фронті

Триває бій біля Вовчанська: дивіться на карті

Тривають бої на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Тривають бойові дії на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Тривають бої на Краматорському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ відбивають атаки на Покровському напрямку: дивіться на карті

Тривають зіткнення біля Красногорівки: дивіться на карті

Триває бій біля Урожайного: дивіться на карті

Росіяни атакували біля Малої Токмачки: дивіться на карті