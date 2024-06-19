Цієї доби росіяни встигли завдати по позиціях ЗСУ та мирних населених пунктах 6 авіаційних ударів із застосуванням 20 КАБів. Також російська армія застосувала уже 41 дрон-камікадзе та здійснила понад 600 обстрілів.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Липці. Штурми закінчилися безуспішно для Росії. Наразі ще триває бій в районі Вовчанська.

Триває бій біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку тривають 4 боєзіткнення біля Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки. Ситуацію там ЗСУ контролюють.

Тривають бої на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку російська армія 5 разів атакувала позиції ЗСУ неподалік Греківки, Невського та Тернів. Ситуація там напружена. Бойові дії також тривають.

Тривають бойові дії на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку від початку доби 19 червня вже відбулося 9 боєзіткнень, 2 з яких українські воїни відбили поблизу Нового та Кліщіївки. Ще триває 7 зіткнень біля Калинівки, Нового та Іванівського.

Тривають бої на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку окупанти здійснили вже 13 спроб прорвати оборонні рубежі ЗСУ біля Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої. 8 атак відбито, ще 5 – тривають.

ЗСУ відбивають атаки на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку, на щастя, невдало закінчилася для Росії атака неподалік Парасковіївки. Напружена обстановка залишається в районі Красногорівки, де на даний час тривають три боєзіткнення.

Тривають зіткнення біля Красногорівки: дивіться на карті

На Времівському напрямку росіяни також безуспішно для себе вели штурмові дії біля Рівнополя. Ще одна атака триває біля Урожайного. Втрат позицій українською армією не допущено.

Триває бій біля Урожайного: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку російські війська невдало штурмували українські підрозділи поблизу Малої Токмачки.

Росіяни атакували біля Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку Росія спробувала відтіснити ЗСУ з лівобережної частини Дніпра. Атака закінчилася для росіян безуспішно.

На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін.