Российское ядерное оружие в Беларуси: в Польше ответили, на какой шаг готовы пойти

Россия намерена разместить ядерное оружие в Беларуси. Оккупанты потерпели сокрушительное поражение на поле боя, и теперь Владимир Путин снова прибегает к шантажу. Польша, соседствующая с Беларусью, заявила о готовности принять большее участие в ядерном сдерживании НАТО.

Ранее Лукаш Ясина – глава МИД Польши – заявил, что Россия пытается все больше вовлечь официальный Минск в кремлевскую военную машину. Кроме того, это еще сильнее усугубляет напряженность в связи с российской агрессией против Украины.

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Польша готова на ответный шаг

Весь цивилизованный мир осуждает решение России разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Яцек Сивера, руководитель Управления национальной безопасности Польши, уже заявил, что его страна готова принять большее участие в ядерном сдерживании НАТО.

Польша потенциально будет готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках ядерного сдерживания НАТО и взять на себя ответственность.

– подчеркнул Сивера.

Он добавил, что в частности это может предусматривать появление самолетов, которые могут нести "специальное вооружение".

Ранее генсек Йенс Столтенберг оценил ядерное сдерживание НАТО как эффективное. Он отметил, что Североатлантический союз не позволит себя запугивать, а любое использование ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия.