Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове – наша разведка перехватила план, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет уничтожить политический порядок в Молдове. Украинская разведка перехватила план.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время визита в Брюссель. Зеленский подчеркнул, что уже обсудил это с Майей Санду – президенткой Молдовы.

Обратите внимание Я здесь, чтобы защитить путь украинцев домой, – главное из речи Зеленского в Европарламенте

Я говорил с госпожой Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке. Подробный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что, получив документ, не сомневался ни мгновения.