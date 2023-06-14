Как Россия пытается сдержать контрнаступление ВСУ с помощью авиации: анализ разведки Британии

За последние две недели наблюдается всплеск тактических боевых вылетов российской авиации. Особенно – над Югом Украины.

Однако ежедневное количество вылетов Воздушно-космических сил России остается намного ниже, чем пиковое количество. Об этом сообщили британские разведчики.

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Как Россия пытается сдержать контрнаступление ВСУ с помощью авиации

Аналитики говорят, что за последние две недели наблюдается всплеск тактических боевых вылетов российской авиации, особенно над Югом Украины.

Это почти наверняка стало ответом на сообщение об активизации наступательных операций Украины, поскольку Воздушно-космические силы России (ВКС) пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха,

– отметили в разведке.

Несмотря на рост, ежедневное количество вылетов ВКС остается намного ниже, чем пиковое количество, составлявшее 300 ежедневных миссий в начале войны.

С начала вторжения Юг Украины часто был более приемлем для операций российской авиации по сравнению с другими участками фронта.

"За последний год ВКС увеличили использование оружия класса "воздух-земля", например планирующих бомб, позволяющих штурмовикам оставаться далеко от своих целей", – подчеркнули в британской разведке.

Авиация России немного снизила активность

Напомним, что недавно в Воздушных силах заявили, что уменьшение вражеской активности в небе в ночь на 12 июня связано с погодными условиями. Юрий Игнат отметил, что погода также влияет и на деятельность наших авиационных подразделений.

Однако расслабляться еще рано. По словам Игната, враг продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по прифронтовым территориям. Также захватчики используют дроны-камикадзе. Это не только "Шахеды", но и "Ланцеты" разных типов.