Россия хочет собрать еще 60 тысяч солдат на войну против Украины

Российские оккупанты терпят сокрушительные потери в Украине. Чтобы усилить свои подразделения, страна-террористка хочет собрать еще 60 тысяч солдат.

По словам высокопоставленного чиновника обороны США, вражеские подразделения планируют пополнять новобранцами и мобилизованными резервистами. Однако пока неизвестно, завершится ли этот замысел успехом.

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Россия хочет собрать 60 тысяч солдат

Чиновник отметил, что Россия хочет направить на войну против Украины еще 60 тысяч солдат. По его словам, пока неизвестно, какую подготовку они получат и куда именно их отошлют. В США пока не увидели, что у страны-террористки "полностью обученное и вооруженное" свежее подкрепление, которое будет готово для усиления истощенных батальонных тактических групп.

По словам чиновника, сейчас Россия имеет менее 85% своей боевой мощи, которую она накопила до вторжения в Украину. В оценке боевой мощи учитывают количество танков, истребителей, ракетного инвентаря, войск и т.д.

Относительно имеющейся боевой мощи, которую они имели до вторжения и которую настроили против Украины с этой целью, мы оцениваем, что она составляет от 80 до 85%

– заметил чиновник.

Кроме этого, в США считают, что российские военные не разрешили свои проблемы по материально-техническому обеспечению, в частности за пределами Украины. По словам чиновника, это означает, что страна-террористка вряд ли сможет быстро усилить свои силы в восточной части Украины.

"Мы не верим, что это будет для них быстрым процессом, учитывая потери и убытки, которые они понесли", – подытожил чиновник.

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