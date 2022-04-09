За словами високопосадовця оборони США, ворожі підрозділи планують поповнювати новобранцями та мобілізованими резервістами. Однак наразі невідомо, чи цей задум завершиться успіхом.

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Росія хоче назбирати 60 тисяч солдатів

Чиновник зауважив, що Росія хоче скерувати на війну проти України ще 60 тисяч солдатів. За його словами поки невідомо, яку підготовку вони отримають та куди саме їх відішлють. У США поки не побачили, що країна-терористка має "повністю навчене та озброєне" свіже підкріплення, яке буде готовим для посилення виснажених батальйонних тактичних груп.

За словами посадовця, наразі Росія має менше ніж 85% своєї бойової потужності, яку вона накопичила до вторгнення в Україну. В оцінці бойової потужності зважають на кількість танків, винищувачів, ракетного інвентарю, військ тощо.

Щодо наявної бойової потужності, яку вони мали до вторгнення і яку налаштували проти України з цією метою, ми оцінюємо, що вона становить від 80 до 85%

– зауважив чиновник.

Окрім цього, у США вважають, що російські військові не розв'язали своїх проблем щодо матеріально-технічного забезпечення, зокрема за межами України. За словами посадовця, це означає, що країна-терористка навряд зможе швидко посилити свої сили у східній частині України.

"Ми не віримо, що це буде для них швидким процесом, враховуючи втрати та збитки, які вони зазнали", – підсумував чиновник.

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