РФ хочет создать панику, чтобы мы скупали топливо, – эксперт оценил последствия атак нефтебаз

Из-за того, что российские ракеты накануне попали в нефтебазу во Львове, ситуация с горючим в городе пока нестабильная, но и не критичная. Такими атаками оккупанты только хотят посеять панику.

Это заметил политолог Игорь Чаленко. Об этом эксперт сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, хранение нефтепродуктов на территории Украины сейчас максимально разветвленное. Поэтому все происходящие атаки не вызывают кардинальных проблем.

Они больше работают на психологическом уровне.

Россия хочет показать украинцам, что якобы будет какая-то проблема с топливом, поэтому, якобы срочно поезжайте и в панике его скупайте,

– объяснил Чаленко.

И подчеркнул, что этого делать не нужно. Именно на это и рассчитывают поклонники Путина и россияне.

"Сегодня на территории Украины топливо есть, нет нужды накапливать большие запасы, в частности на территории Украины, потому что быстро меняется цена", – отметил политолог.

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