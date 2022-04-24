Россия хочет свернуть военную кампанию после захвата Донбасса, – Арестович
Источник:"Медуза"
На Донбассе продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Но против них выступает сама местность региона и то, что они собрали там недостаточно войск.
К примеру, на Изюмском направлении россияне пытаются втиснуть 25 тысяч войск в 5 лесных дорог. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
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Ситуация для россиян безнадежна
По словам Арестовича, вокруг овраги, битые железнодорожные пути и переезды. Многочисленные постройки с длинными бетонными каналами выступают почти как противотанковые рвы. Размокшими полями не пройти, потому что почти 2 недели лили дожди.
Против них наши боеспособные части – тяжелая механизированная пехота и танковые подразделения, которые 8 лет там стояли. Они отлично знают местность, они злые и мотивированные. Там безнадежная для российских войск ситуация,
– говорит Арестович.
Он также в очередной раз подчеркнул, что с самого начала идея этой операции была безумной. С военной точки зрения она была не нужна.
Заявить о победе и свернуть кампанию
Арестович объяснил, что свои действия Россия объясняла только политическим решением. То есть, выйти на границы Луганской и Донецкой областей и объявить о победе.
Их задача теперь после провала первоначального плана заявить, что захват Луганской и Донецкой областей – это победа. Затем они хотят свернуть кампанию. Вернуться к переговорам, главная задача которых – снять санкции,
– заверил советник руководителя ОП.
Он убежден, что российским властям нужно после 2 месяцев войны выдать хоть какие-то победы для своих жителей.
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