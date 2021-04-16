Россия продолжает наращивать свои войска у границ Украины. Кремль пытается убедить весь мир, что это их внутреннее дело и страна якобы ни для кого не представляет угрозы.

Россиянам верить нельзя, ведь они не считают украинцев ровней себе. Такое мнение высказал Леонид Остальцев в блоге "VETERANO блог".

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По его словам, нет иллюзий относительно того, будут нападать россияне, или нет.

Их цель одна – уничтожить Украину как государство,

– отметил Остальцев.

Он отметил, что методы для этого могут быть самыми разными:

от вливания денег во все пророссийское в Украине;

до скопления войск на границах и, конечно, возможного полномасштабного вторжения под предлогом защиты русскоязычных на территории Донбасса.

Остальцев отметил, что его позиция не изменилась с 2014 года. Он считает, что защищать свою страну – это самый высокий и самый важный долг гражданина Украины.

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Он уверен, что если Россия нападет, то украинцы будут защищаться. И будут делать это так, чтобы "недоимперия запомнила на тысячу лет, что Украина больше никогда не будет в рабстве, а тот, кто захочет ее захватить – заплатит самую высокую цену".

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