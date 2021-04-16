Единственная цель России – уничтожить Украину как государство, – Остальцев о намерениях Кремля
Россия продолжает наращивать свои войска у границ Украины. Кремль пытается убедить весь мир, что это их внутреннее дело и страна якобы ни для кого не представляет угрозы.
Источник:24 канал
Россиянам верить нельзя, ведь они не считают украинцев ровней себе. Такое мнение высказал Леонид Остальцев в блоге "VETERANO блог".
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По его словам, нет иллюзий относительно того, будут нападать россияне, или нет.
Их цель одна – уничтожить Украину как государство,
– отметил Остальцев.
Он отметил, что методы для этого могут быть самыми разными:
- от вливания денег во все пророссийское в Украине;
- до скопления войск на границах и, конечно, возможного полномасштабного вторжения под предлогом защиты русскоязычных на территории Донбасса.
Остальцев отметил, что его позиция не изменилась с 2014 года. Он считает, что защищать свою страну – это самый высокий и самый важный долг гражданина Украины.
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Он уверен, что если Россия нападет, то украинцы будут защищаться. И будут делать это так, чтобы "недоимперия запомнила на тысячу лет, что Украина больше никогда не будет в рабстве, а тот, кто захочет ее захватить – заплатит самую высокую цену".
Обострение на временно оккупированных территориях Украины
- Россия активно стягивает свои войска к границе Украины и во временно оккупированный Крым под видом военных учений.
- В ночь на 15 апреля 5 российских катеров устроили провокации на Азовском море.
- По мнению Президента Украины Владимира Зеленского, Россия пытается спровоцировать Украину к эскалации конфликта на Донбассе.
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