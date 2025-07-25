Россия готовится к масштабному призыву и хочет расшить войско: в ISW объяснили намерения Кремля

Россия готовится расширить военный административный аппарат для ускорения "мобилизации" призывников и резервистов. Кремль разрабатывает законопроекты и упрощает правовые механизмы, чтобы обеспечить массовые призывы и увеличить численность армии.

Аналитики предполагают, что подобные действия России будут иметь далеко идущие последствия для войны в Украине и возможного более широкого противостояния с НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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Что планирует Россия?

Глава оборонного комитета российской госдумы Андрей Картаполов недавно подал законопроект, который предусматривает круглогодичную работу военкоматов вместо уже ранее традиционных весенних и осенних циклов.

Хотя сами периоды призыва не меняются, подготовительные процедуры, в частности медосмотр, определение специальностей и т.д. будут проводиться непрерывно в течение года, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

По оценке Института изучения войны, это создаст постоянную военную бюрократию, способную круглогодично обрабатывать резерв и ускорять мобилизацию. Также Кремль принимает другие изменения, связанные с этим.

Еще в апреле Владимир Путин подписал закон, который позволяет призывать мужчин, прошедших все призывные процедуры, но не попавших в армию, в течение года без повторного оформления.

Переход российских вооруженных сил к круглогодичной структуре набора согласуется с более широкими стратегическими усилиями России по усилению и оптимизации своих возможностей формирования сил – шаг, который будет иметь далеко идущие последствия для ее войны в Украине и возможной широкой конфронтации с НАТО,

– говорится в отчете.

Отмечается, что Россия еще в период с 2022 года планирует постепенно увеличивать численность армии, а изменения в системе обработки личного состава должны поддержать соответствующие усилия Кремля

"Расширение административных возможностей России по обработке призывников и мобилизованного личного состава позволит России быстрее и эффективнее мобилизовать силы как во время затяжной войны в Украине, так и в возможной будущей войне против НАТО", – пишет ISW.

К слову, ранее аналитики писали, что российский диктатор Владимир Путин стремится увеличить рекрутирование добровольцев путем совместной деятельности с проправительственными НПО (неправительственные организации).