Как Россия хочет установить контроль над украинской энергетикой: несуразный план
Россия хочет взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли. Европейцам стоит задуматься над тем, какое будущее Кремль хочет реализовать не только украинцам, но и для всей Европы.
В Центре противодействия дезинформации, работающем при Совете по нацбезопасности и обороне, продолжают публиковать план оккупантов по установлению контроля над Украиной.
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Россия хочет установить контроль над украинской энергетикой
Сообщество InformNapalm перехватило непутевый план россиян по энергетической отрасли. Он предполагает следующее:
- установление контроля над АЭС, возвращение их к работе на российских тепловыделяющих элементах,
- национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации – ГЭС и крупных ТЭС,
- установление контроля за украинской газотранспортной системой.
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что из этого можно заключить, что враг стремится взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли и полностью "замкнуть" их на Россию.
В то же время, контроль над ГТС Украины мог бы предоставить государству-агрессору дополнительные рычаги в агрессивной политике "давления" на страны Европы.
Жителям европейских стран следует поразмышлять над тем, какое будущее Кремль стремится реализовать не только для украинцев, но и для всего населения Европы.
– предостерегли в центре.
Там также добавили: понимая планы Путина, словосочетание "энергетическая безопасность" приобретает совсем другое содержание.
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