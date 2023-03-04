Как отметили в разведке Канады, Россия постоянно заявляла, что открыта для переговоров по прекращению войны в Украине. Но на самом деле это не так – Кремль продолжает демонстрировать приверженность к своим максималистским военным целям, и это противоречит вышеупомянутым заявлениям.

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О каких максималистских военных целях говорится

В качестве примера в канадской разведке заметили, что Россия ставит свои условия перед любыми мирными соглашениями. Прежде всего, речь идет о настаивании Кремля на сохранении контроля над четырьмя частично оккупированными областями Украины.

Россия знает, что ее предварительные условия не являются стартовыми для Украины. Это указывает на то, что Россия пока не желает вести переговоры о добросовестном мирном соглашении,

– отмечают канадские разведчики.

Мирные переговоры Украины и России: что было раньше