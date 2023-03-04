Как отметили в разведке Канады, Россия постоянно заявляла, что открыта для переговоров по прекращению войны в Украине. Но на самом деле это не так – Кремль продолжает демонстрировать приверженность к своим максималистским военным целям, и это противоречит вышеупомянутым заявлениям.
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О каких максималистских военных целях говорится
В качестве примера в канадской разведке заметили, что Россия ставит свои условия перед любыми мирными соглашениями. Прежде всего, речь идет о настаивании Кремля на сохранении контроля над четырьмя частично оккупированными областями Украины.
Россия знает, что ее предварительные условия не являются стартовыми для Украины. Это указывает на то, что Россия пока не желает вести переговоры о добросовестном мирном соглашении,
– отмечают канадские разведчики.
Мирные переговоры Украины и России: что было раньше
- Россия уже не раз заявляла о желании провести переговоры с Украиной. Правда, Кремль продолжает говорить на языке ультиматумов и ни на какие уступки идти не собирается.
- Учитывая это, Украина на законодательном уровне запретила любые переговоры с Россией. Согласно заявлениям Киева, состоятся они только когда Россия выведет войска с территории Украины и границы последней вернутся в пределы 1991 года. Или уже с новыми российскими властями.
- В частности, глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал это так: "Территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена. Мы усвоили горький урок: если дать России мизинец, она отхватит всю руку".
- В то же время советник Валерия Залужного Виктор Назаров предположил, что мирные переговоры могут состояться, когда Украина выбьет врага с оккупированных территорий, прежде всего из Херсона и Запорожья. Военачальник добавил, что важным остается также север Луганской области.
- По его словам, в итоге Россия потеряет сухопутный коридор и Крым тоже окажется под угрозой. Кроме того, российские войска отодвинутся к своим границам, и именно этого сейчас пытается не допустить Кремль.