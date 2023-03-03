В интервью генерал Виктор Назаров поделился своим предположением. По его словам, есть условия, при которых можно было бы теоретически рассматривать вопросы переговоров с Россией. Правда, пока Украина их еще не достигла.

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Когда могут состояться переговоры

По словам военачальника, сначала Вооруженным Силам нужно выбить врага с оккупированных территорий. Прежде всего говорится об освобождение от российских захватчиков Херсонской и Запорожской областей.

Это регионы, имеющие выход к Азовскому морю и граничащие с Крымом. Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой,

– подчеркнул он.

Назаров подчеркнул, что важным остается также север Луганской области. Успешное контрнаступление ВСУ усложнит возможность врага контролировать захваченные территории Донбасса. И это позволит подвинуть войну к границам России, чего пытаются не допустить россияне.

Большое наступление уже началось

В то же время Назаров подчеркнул в интервью, что Украина уже не может сделать шаг назад. Наше государство больше не допустит потерь территорий и продолжит свое движение вперед, выбивая врага.

Что касается того самого большого наступления, то на Востоке оно продолжается уже с середины января, подчеркнул военачальник. Но он добавил, что возможности захватчиков ограничены. Они продолжают сосредоточивать атаки на узком участке фронта в Бахмуте.

По словам Назарова, россияне не смогли принести Путину необходимый тактический успех. Во время своего выступления перед Федеральным Собранием кровавый диктатор мечтал объявить, что Бахмут находится под контролем России, но этого не произошло.

Украина ничего не будет подписывать

Это подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов. По его предположениям, враг очень хочет получить хоть какую-то "передышку" в войне против Украины. Поэтому будет стремиться подписать соглашения, позволяющие иметь определенный промежуток времени, чтобы подготовиться к возобновлению наступления.

Данилов подчеркнул, что россияне тщетно тратят время и свои деньги. В частности, на возможные проекты типа "второй Украины", который активно разгоняет в Кремле Виктор Медведчук. Секретарь СНБО стойко подчеркнул, что у врагов на сегодня отсутствуют шансы на то, что мы с ними хоть что-то будем подписывать.