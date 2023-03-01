Если углубиться во вражескую пропаганду, то она отражает реальное положение дел в России и эффективность их спецоперации. Так, врагу необходимо любой ценой добиться отсрочки, времени на перегруппировку, мобилизацию и подтягивание резервов. Об этом 24 Канала сказал политолог Петр Олещук.
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Терроризируют людей и просят о мире
Как заметил Олещук, псевдомирная риторика активно используется российской пропагандой. Вспомним тезисы о прекращении огня, переговоры и мир.
Россияне прекрасно понимают, убежден Олещук, что военным путем добиться каких-либо благоприятных для себя результатов они не могут.
"Именно поэтому они с одной стороны разворачивают терроризм против украинских граждан – уничтожение критической инфраструктуры иначе не назвать. С другой – заводят пропагандистскую балалайку о том, что надо немедленно мириться, иначе все замерзнут, Европа от голода умрет и подобный бред", – пояснил Олещук.
Он акцентирует: то, что зима закончилась, не означает конец ракетных атак и псевдомирной пропаганды. Все это будет продолжаться в новых форматах и других выступлениях, с обновленными тезисами.
"А что еще они могут изобретать? Они продолжат эту историю," – подытожил политолог.
Попытки сорвать поставки вооружения
- Россия отдает себе отчет, что на поле боя перспектив немного. Следовательно, она постоянно говорит о якобы "открытости" к переговорам.
- В ISW отмечают, что такая риторика Кремля направлена на торможение передачи Украине вооружения. Мол, Россия готова к переговорам, так что танки и другую технику можно не спешить предоставлять.
- Наш враг делает это сознательно, потому что хочет оттянуть контрнаступление ВСУ, которое должно состояться весной. Насколько мощными были предыдущие операции, видел весь мир, поэтому страх оккупантов вполне оправдан.