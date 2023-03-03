В інтерв'ю генерал Віктор Назаров поділився своїм припущенням. За його словами, є умови, за яких можна було б теоретично розглядати питання переговорів з Росією. Правда, наразі Україна їх ще не досягнула.

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Коли можуть відбутися переговори

За словами воєначальника, спочатку Збройним Силам потрібно вибити ворога з окупованих територій. Передовсім мовиться про звільнення від російських загарбників Херсонської та Запорізької областей.

Це регіони, які мають вихід до Азовського моря і що межують з Кримом. Росія втратить сухопутний коридор. Сам Крим теж опиниться під загрозою,

– наголосив він.

Назаров підкреслив, що важливою залишається також північ Луганської області. Успішний контрнаступ ЗСУ ускладнить можливість ворога контролювати захоплені території Донбасу. І це дозволить посунути війну до кордонів Росії, чого наразі намагаються не допустити росіяни.

Великий наступ уже почався

Водночас Назарові підкреслив в інтерв'ю, що Україна уже не може зробити кроку назад. Наша держава більше не допустить втрат територій і продовжить свій рух уперед, вибиваючи ворога.

Що стосується того самого великого наступу, то на Сході він триває вже з середини січня, підкреслив воєначальник. Але він додав, що можливості загарбників обмежені. Тож вони продовжують зосереджувати атаки на вузькій ділянці фронту у Бахмуті.

За словами Назарова, росіяни не змогли принести Путіну необхідного тактичного успіху. Під час свого виступу перед Федеральними Зборами кривавий диктатор мріяв оголосити, що Бахмут під контролем Росії, але цього не відбулося.

Україна нічого не підписуватиме

На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов. За його припущеннями, ворог надзвичайно хоче отримати бодай якийсь "передих" у війні проти України. Тож прагнутиме підписати угоди, які б дозволили мати певний проміжок часу, щоб підготуватися до відновлення наступу.

Данілов підкреслив, що росіяни марно витрачають час і свої гроші. Зокрема на можливі проєкти типу "другої України", який активно розганяє у Кремлі Віктор Медведчук. Секретар РНБО непохитно підкреслив, що у ворогів на сьогодні відсутні шанси на те, що ми з ними бодай щось підписуватимемо.