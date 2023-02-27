Соответствующее заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс. Он заявил, что Владимир Путин "слишком уверен" в своих возможностях захватить Украину.

Раньше Директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал о планах России, – The Washington Post

Путин верит в свои возможности уничтожить украинцев и сломать Европу

Во время ноябрьской встречи с представителем российской разведки Бернс убедился в том, что Путин верит в свои возможности уничтожить украинцев и сломать Европу.

По его словам, представитель российской разведки проявил дерзость и высокомерие, что он охарактеризовал как "достаточно грустный" разговор.

В начале февраля Бернс заявил, что в Украине следующие шесть месяцев будут критическими, а Путин все еще делает ставку на то, что Запад станет чувствовать политическую усталость.

"Мы не считаем, что Москва серьезно настроена на переговоры", – заявил директор ЦРУ.

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