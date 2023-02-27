Соответствующее заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс. Он заявил, что Владимир Путин "слишком уверен" в своих возможностях захватить Украину.
Раньше Директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал о планах России, – The Washington Post
Путин верит в свои возможности уничтожить украинцев и сломать Европу
Во время ноябрьской встречи с представителем российской разведки Бернс убедился в том, что Путин верит в свои возможности уничтожить украинцев и сломать Европу.
По его словам, представитель российской разведки проявил дерзость и высокомерие, что он охарактеризовал как "достаточно грустный" разговор.
В начале февраля Бернс заявил, что в Украине следующие шесть месяцев будут критическими, а Путин все еще делает ставку на то, что Запад станет чувствовать политическую усталость.
"Мы не считаем, что Москва серьезно настроена на переговоры", – заявил директор ЦРУ.
Путин выдал заявление о распаде России
- Кремлевский диктатор дал интервью российским пропагандистам, в котором напугал россиян. Путин заявил, что Запад якобы имеет план распада России, в результате чего может исчезнуть этнос россиян.
- При этом он утверждает, что Запад планирует установить контроль над Россией.
- На самом деле Путин, понимая все провалы на фронте, пытается еще больше мобилизовать российское общество, представляя войну как угрозу самой России.
- Кроме того, следует обратить внимание на заявление Путина по поводу поставки западного оружия в Украину. Диктатор считает, что НАТО участвует в конфликте, когда помогает Украине.