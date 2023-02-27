Відповідну заяву зробив директор ЦРУ Вільям Бернс. Він заявив, що Владімір Путін "надто впевнений" у своїх можливостях захопити Україну.

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Путін вірить у свої можливості знищити українців та зламати Європу

Під час листопадової зустрічі з представником російської розвідки Бернс переконався в тому, що Путін вірить у свої можливості знищити українців та зламати Європу.

За його словами, представник російської розвідки виявив зухвалість та зарозумілість, що він охарактеризував як "досить сумну" розмову.

На початку лютого Бернс заявив, що в Україні наступні шість місяців будуть критичними, а Путін все ще робить ставку на те, що Захід почне відчувати політичну втому.

"Ми не вважаємо, що Москва серйозно налаштована на переговори", – заявив директор ЦРУ.

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