Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал . По его словам, у Путина уже нет причинно-следственных связей, что видно по его заявлении о ядерном ударе .

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Какими будут последствия для России

Алексей Арестович пояснил, что в случае официального внесения превентивного ядерного удара в военную доктрину России, страны, которые могут быть мишенями Кремля, будут реагировать гораздо быстрее и жестче.

Советник Офиса Президента даже смоделировал ситуацию, в которой президенту США Джо Байдену докладывают о подготовке Россией ядерного удара: то есть боеприпасы загружают со складов и вывозят на передовые позиции, кремлевское руководство прячется в бункеры, а войска принимают меры для избежания ответного удара. Алексей Арестович отмечает, что в таком сценарии для Кремля все бы закончилось "превентивным ударом по превентивному удару".

То есть Кремль не думает о том, к чему приводят их заявления, ведь после изменений в военной доктрине России разведки иностранных стран будут гораздо бдительнее, а решения по России будут приниматься гораздо быстрее.

Алексей Арестович отметил, что заявление Путина о превентивном ядерном ударе было своеобразной реакцией на взрывы на российских аэродромах. Однако советник ОП отметил, что если Кремль не станет думать о последствиях, то "будет прилетать повсюду и это будут не беспилотники".

Арестович рассказал о последствиях превентивного ядерного удара для России: смотрите видео

Путин хочет менять военную доктрину России

Накануне кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает вариант внесения превентивного ядерного в свою военную доктрину. Это хотят сделать якобы по американскому образцу.

Накануне диктатор уже заявлял, что, якобы, сейчас растет риск ядерной войны в мире. Хотя все риски повышает именно Россия – как своими действиями, так и ядерным шантажом для давления на партнеров, оказывающих Украине помощь и поддержку.

Однако стоит отметить, что Кремль уже получал предупреждения, в том числе и от США относительно того, какими будут последствия для России в случае применения ядерного оружия.