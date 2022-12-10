На цьому наголосив радник Офісу Президента Олексій Арестович в етері "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. За його словами, у Путіна уже немає причинно-наслідкових зв'язків, що видно по його заяві про ядерний удар.

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Якими будуть наслідки для Росії

Олексій Арестович пояснив, що у випадку офіційного внесення превентивного ядерного удару у військову доктрину Росії, країни, що потенційно можуть бути мішенями Кремля, будуть реагувати набагато швидше та жорсткіше.

Радник Офісу Президента навіть змоделював ситуацію, в якій президенту США Джо Байдену доповідають про підготовку Росією ядерного удару: тобто боєприпаси завантажують зі складів та вивозять на передові позиції, кремлівське керівництво ховається у бункери, а війська вживають заходів для уникнення удару у відповідь. Олексій Арестович відзначає, що в такому сценарії для Кремля все б закінчилося "превентивним ударом по превентивному удару".

Тобто Кремль не думає про те, до чого призводять їхні заяви, адже після змін у військовій доктрині Росії, розвідки іноземних країн будуть набагато пильнішими, а рішення щодо Росії ухвалюватимуться набагато швидше.

Олексій Арестович зауважив, що заява Путіна про превентивний ядерний удар була своєрідною реакцією на вибухи на російських аеродромах. Однак радник ОП зауважив, що якщо Кремль не почне думати про наслідки, то "прилітатиме всюди і це будуть не безпілотники".

Арестович розповів про наслідки превентивного ядерного удару для Росії: дивіться відео

Путін хоче змінювати військову доктрину Росії

Напередодні кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія розглядає варіант внесення превентивного ядерного у свою військову доктрину. Це хочуть зробити нібито за американським зразком.

Напередодні диктатор вже заявляв, що нібито зараз зростає ризик ядерної війни у світі. Хоча всі ризики підвищує саме Росія – як своїми діями, так і ядерним шантажем для тиску на партнерів, які надають Україні допомогу та підтримку.

Та варто відзначити, що Кремль вже отримував попередження, зокрема й від США щодо того, якими будуть наслідки для Росії у випадку застосування ядерної зброї.