Россия хочет вернуть "границы СССР", и угроза есть не только для Балтии, – адмирал Драгоне из НАТО

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне, высший военный чиновник НАТО, убежден: Россия не отступит. Москва будет только наращивать свою военную мощь, и угрозы есть не только для стран Балтии.

Об этом он рассказал в интервью. Но, по словам Драгоне, есть разница между заявлениями Трампа и реальным положением вещей. Кто бы что ни говорил, все 32 страны НАТО продолжают поддерживать Украину.

К теме Россия производит достаточно "Шахедов", чтобы неделями атаковать НАТО, – интервью Андрея Коваленко из ЦПД

Правда ли, что Россия хочет возродить СССР?

Адмирал высказался достаточно дипломатично, но в то же время четко. Журналисты спросили его, есть ли какие-то краткосрочные или среднесрочные непосредственные угрозы со стороны России в отношении Европы. И какими могут быть эти угрозы – прямое вторжение, как в Украине в 2022 году, или гибридные сценарии, как в 2014 году.

Гибридные и нетрадиционные угрозы уже имеют место и будут продолжаться. Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она обладала раньше. Я имею в виду период до распада СССР. Поэтому я предоставляю вам самим понять, кто может стать целью,

– ответил Драгоне.

Он уточнил, что речь не только о странах Балтии.

"Мы нацелены на самооборону, сдерживание и защиту на 360 градусов. Мы присутствуем в Арктике, на Востоке и внимательно наблюдаем за ситуацией на Юге", – добавил адмирал.

Он также прокомментировал заявления самих стран Балтии о том, что те не видят угроз от России сейчас.

Я думаю, именно они лучше всех чувствуют ситуацию. Поэтому я им доверяю. Это те люди, которые непосредственно отслеживают развитие обстановки. Они находятся на линии фронта. Никто не может дать нам более точный совет и информацию, чем они,

– объяснил Драгоне.

Важно! Источники 24 Канала в официальных органах Эстонии считают, что сейчас непосредственной угрозы для Балтии нет. А заявления о возможном нападении России вскоре – дезинформация.

В целом Драгоне сказал, что угроз для НАТО две – это Россия и террористические группы. В НАТО обещают противостоять обоим, развивая свои возможности – то есть все то, что Альянс "планирует закупить и приобрести в ближайшей и долгосрочной перспективе".

Безусловно, Россия (это угроза) – номер один. Кажется, они сами недавно это подтвердили. В этом нет никаких сомнений,

– сказал адмирал.

Что известно о возможном нападении России на НАТО в апреле 2026 года?

19 апреля Владимир Зеленский предположил, что Россия может напасть на страны Балтии. Об этом может свидетельствовать ограничение интернета и соцсетей в России – возможно, враг готовится к масштабной мобилизации.

20 апреля в Эстонии достаточно остро отреагировали на это заявление. Там сказали, что Зеленский "запугивает страны Балтии и транслирует кремлевский нарратив".

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок объяснил неожиданные заявления Эстонии в эфире 24 Канала. По его словам, страна хочет гарантий от Кремля, что Россия не нападет. Но так не работает.

Между тем Дональд Туск 24 апреля сказал, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие месяцы. И премьер Польши не уверен, что НАТО защитит восточные границы Европы.

В начале апреля Институт изучения войны (ISW) написал, что Москва последовательно создает информационные и политические предпосылки для возможной агрессии против стран Балтии. Например, "зацепиться" за разрешение Балтии для украинских дронов действовать в их воздушном пространстве.

24 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну, а Украина является "острием" этого процесса и "геополитическим тараном".

Накануне, 21 апреля, военная разведка Нидерландов признала Россию главной угрозой для мира в Европе.