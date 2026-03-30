Россияне в 2025 году планировали захватить большую часть Днепропетровщины и Запорожья, – Сирский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска планировали в 2025 году захватить большую часть Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом Сырский сказал в новом интервью для ICTV.

Чего пытался достичь враг?

Александр Сырский объяснил, что российские войска фактически не прекращали наступательных действий, и эта активность плавно перешла из 2025 в 2026 год.

Мы помним те дни перед Новым годом, когда было ухудшение. Состояние погоды ухудшилось и была очень высокая наступательная активность действий противника,

– сказал главнокомандующий ВСУ.

По его словам, планы российского командования на 2025 год были сорваны: в частности, враг пытался захватить полностью Донецкую и Луганскую области, большую часть Днепропетровской и Запорожской областей, создать буферные зоны на Сумщине и Харьковщине и развернуть наступление на юге.

Сырский добавил, что на тот момент речь шла о глобальных планах, также было много анонсов.

Помните, сколько было анонсов вокруг взятия Купянска. Даже были шутки, когда показывали медаль "за третье взятие Купянска",

– напомнил военный.

По состоянию на сегодня, украинские военные продолжают удерживать оборону на Покровском направлении, в частности на северных окраинах Покровска и Мирнограда. По словам Сырского, российские силы ежедневно пытаются атаковать позиции ВСУ, однако несут потери и отступают, не достигая успеха.