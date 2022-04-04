Россия хуже террористов ИГИЛ, – Кулеба об убийствах украинцев в Киевской области

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба записал видеообращение об ужасных событиях в Буче. Он говорил по-английски, чтобы достучаться до западного мира.

Кулеба сказал, что ничего не сравнится с тем, что мы увидели в Буче. Он также пытается подготовить себя к тому, что мы увидим в Мариуполе, когда его освободим.

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Вероятно, фото оттуда будут еще ужаснее. То, что мы видели в Буче, делает один факт четким: россия хуже чем ИГИЛ в ее зверствах, преступлениях, масштабах этих преступлений и грубости поведения российской армии в Украине. Я не знаю, где эти солдаты учились, какого рода ценности они исповедуют, если исповедуют, потому что это невероятно,

– сказал он.

Кулеба подчеркнул, что события в Буче являются вопросом номер один для всех. Украина уже работает над тем, чтобы привлечь всех причастных к ответственности.

"Нам известны номера воинских частей, дислоцированных в Буче и других селах и городах Киевской области. Это может занять некоторое время, но мы будем работать сами, а также вместе с нашими партнерами и международным уголовным судом, чтобы привлечь всех к ответственности", – отметил украинский дипломат.

Речь идет не только о лицах, совершивших эти преступления, но и о командирах и политическом руководстве.

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