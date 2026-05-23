Показал, на что способен: авиаэксперт раскрыл, кому Путин послал сигнал ядерными учениями

Москва и Минск провели учения с применением ядерного оружия. В частности, россияне доставили в Беларусь "специальные боеприпасы" для комплексов "Искандер-М" и поднимали в воздух Ил-80, который взлетает только, когда должно быть применено ядерное оружие. Поэтому эти учения были мощным сигналом России внешнему миру.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, в чем особенность совместных российско-белорусских учений, которые закончились 21 мая 2026 года. Он также предположил, кому именно подали сигнал Владимир Путин и Александр Лукашенко, проведя эти маневры.

К теме Рассматривает Беларусь как плацдарм: в ISW объяснили, что стоит за ядерными учениями Путина

Для чего россияне подняли самолет "Судного дня" Ил-80?

Криволап отметил, что учения России и Беларуси были очень пафосными. К их проведению были привлечены 65 тысяч личного состава, 7 800 единиц различных видов вооружения, около 200 пусковых ракетных установок, 140 самолетов. Однако, по его мнению, есть большой вопрос, откуда россияне стянули такое количество авиации, в частности стратегической.

Каждый взлет российских или белорусских самолетов отслеживается Украиной. Если они и поднимали в воздух 140 самолетов, чтобы проводить учения, то, вероятно, где-то на Камчатке. Потому что если бы остатки российской стратегической авиации летали в Беларуси, то все бы ее видели и слышали,

– отметил авиаэксперт.

Относительно взлета Ил-80, то во время таких учений его всегда поднимают в небо. Потому что, по его мнению, невозможно учиться управлению с этого самолета ситуацией, которая возникает во время ядерного применения, без его взлета. Поэтому Ил-80 периодически используют для того, чтобы проверить возможности управления, надежности связи и т.д.

Стоит знать. Ил-80, самолет "Судного дня", является воздушно-командным пунктом и предназначен для эвакуации российского высшего военного и политического руководства во время угрожающих ситуаций. С него должно осуществляться управление вооруженными силами России, в частности, в условиях ядерной войны.

Также в учениях принимали участие 73 российских корабля Балтийского и Северного флота России и 13 подводных лодок, из которых восемь – стратегических. Россияне на этих маневрах продемонстрировали значительно большие свои возможности Европе, США и Китая.

Однако целевой аудиторией этих учений были именно Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Кремлю было важно показать, что он еще на что-то способен,

– уверен Константин Криволап.

Он добавил, что этими учениями Путин пытался доказать Пекину и Вашингтону, что мир нужно делить не на двух – Китай и США, а на трех – еще и на Россию.

Больше о ядерных учениях России и Беларуси

В Беларуси 19 мая начались плановые учения, во время которых отрабатывались условные действия с использованием ядерного вооружения.

В российско-белорусских учениях также приняли участие российские ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, дальняя авиация и часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Кроме того, была отработана совместная подготовка и применение ядерного оружия, которое размещено на территории Беларуси. Для этого в страну были доставлены "специальные боеприпасы" для комплексов "Искандер-М".

Российские и белорусские войска в течение учений тренировали, в частности, получение "специальных боеприпасов"; снаряжение ракет носителями; скрытое выдвижение подразделений; подготовку к условным пускам.

В то же время в оперативном командовании "Запад" сообщили, что угроза со стороны Беларуси существует, однако граница Украины с Беларусью надежно защищена. На сегодня она представляет собой мощную линию обороны, включающую многокилометровые полевые фортификации, сотни капониров для техники и огневые позиции.