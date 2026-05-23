Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, у чому особливість спільних російсько-білоруських навчань, які закінчилися 21 травня 2026 року. Він також припустив, кому саме подали сигнал Володимир Путін та Олександр Лукашенко, провівши ці маневри.

Для чого росіяни підняли літак "Судного дня" Іл-80?

Криволап наголосив, що навчання Росії та Білорусі були дуже пафосними. До їхнього проведення були залучені 65 тисяч особового складу, 7 800 одиниць різних видів озброєння, близько 200 пускових ракетних установок, 140 літаків. Однак, на його думку, є велике питання, звідки росіяни стягнули таку кількість авіації, зокрема стратегічної.

Кожен зліт російських або білоруських літаків відстежується Україною. Якщо вони й підіймали у повітря 140 літаків, щоб проводити навчання, то, імовірно, десь на Камчатці. Тому що якби залишки російської стратегічної авіації літали у Білорусі, то всі б її бачили і чули,

– наголосив авіаексперт.

Щодо зльоту Іл-80, то під час таких навчань його завжди підіймають у небо. Тому що, на його думку, неможливо навчатися керуванню з цього літака ситуацією, яка виникає під час ядерного застосування, без його зльоту. Тому Іл-80 періодично використовують для того, щоб перевірити можливості керування, надійності зв'язку тощо.

Варто знати. Іл-80, літак "Судного дня", є повітряно-командним пунктом і призначений для евакуації російського вищого військового та політичного керівництва під час загрозливих ситуацій. З нього має здійснюватися управління збройними силами Росії, зокрема, в умовах ядерної війни.

Також у навчаннях брали участь 73 російські кораблі Балтійського та Північного флоту Росії та 13 підводних човнів, з яких вісім – стратегічних. Росіяни на цих маневрах продемонстрували значно більші свої спроможності Європі, США та Китаю.

Однак цільовою аудиторією цих навчань були саме Сі Цзіньпін та Дональд Трамп. Кремлю було важливо показати, що він ще на щось здатний,

– впевнений Костянтин Криволап.

Він додав, що цими навчаннями Путін намагався довести Пекіну та Вашингтону, що світ потрібно ділити не на двох – Китай та США, а на трьох – ще й на Росію.

У Білорусі 19 травня розпочалися планові навчання, під час яких відпрацьовувалися умовні дії із використаням ядерного озброєння.

У російсько-білоруських навчаннях також взяли участь російські ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флот, далека авіація та частина сил Ленінградського та Центрального військових округів.

Крім того, була відпрацьована спільна підготовка та застосування ядерної зброї, яка розміщена на території Білорусі. Для цього до країни були доставлені "спеціальні боєприпаси" для комплексів "Іскандер-М".

Російські та білоруські війська впродовж навчань тренували, зокрема, отримання "спеціальних боєприпасів"; спорядження ракет носіями; приховане висування підрозділів; підготування до умовних пусків.

Водночас в оперативному командуванні "Захід" повідомили, що загроза з боку Білорусі існує, проте кордон України з Білоруссю є надійно захищеним. На сьогодні він уявляє собою потужну лінію оборони, що включає багатокілометрові польові фортифікації, сотні капонірів для техніки та вогневі позиції.