Министр иностранных дел Антонио Таяни подчеркнул, что Москве стоит оставить попытки требовать капитуляции Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с лидером Испанской народной партии Альберто Фейхо в Риме.

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"Иначе это не было бы мирное соглашение"

Таяни сказал, что Италия "не воюет с Россией". При этом политик полностью поддерживает ее участие в саммите.

Я за мирную конференцию, в которой, как сказал сам Зеленский, должна участвовать Россия, а также Китайская Народная Республика,

– сказал глава МИД Италии.

Однако он подчеркнул, что Россия должна выступать на саммите не с призывами капитуляции или поражения Украины.

"Иначе это не было бы мирное соглашение", – сказал Таяни.

К слову, Саммит мира Украина планирует провести уже совсем скоро – в ноябре 2024 года. О том, что Россия будет приглашена на него неоднократно говорил президент Зеленский.

Впрочем, российские власти не слишком положительно воспринимают призывы участия в саммите. Так, в июле заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин говорил, что Москве "все понятно" относительно этого мероприятия, а потому присоединяться они не планируют.

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Присоединяйтесь, чтобы ВСУ продолжали уничтожать врага и освобождать украинские территории.

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