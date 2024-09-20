Міністр закордонних справ Антоніо Таяні наголосив, що Москві варто полишити спроби вимагати капітуляції України. Про це він заявив на пресконференції з лідером Іспанської народної партії Альберто Фейхо у Римі.

Дивіться також В ОП сказали, чи може опозиція представити Росію на другому Саміті миру

"Інакше це не була б мирна угода"

Таяні сказав, що Італія "не воює з Росією". При цьому політик повністю підтримує її участь у саміті.

Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, повинна брати участь Росія, а також Китайська Народна Республіка,

– сказав глава МЗС Італії.

Проте він наголосив, що Росія повинна виступати на саміті не із закликами капітуляції чи поразки України.

"Інакше це не була б мирна угода", – сказав Таяні.

До слова, Саміт миру Україна планує провести уже зовсім скоро – у листопаді 2024 року. Про те, що Росія буде запрошена на нього неодноразово говорив президент Зеленський.

Втім, російська влада не надто позитивно сприймає заклики участі у саміті. Так, у липні заступник міністра закордонних справ Росії Міхаіл Галузін казав, що Москві "все зрозуміло" щодо цього заходу, а тому доєднуватися вони не планують.

Зверніть увагу! Проводиться важливий збір для підрозділу Тимура ГУР МО на 20 рацій, що є зашифрованими та малопомітними для ворога. З їхньою допомогою бійці підрозділу зможуть з легкістю брати участь у секретних операціях проти окупантів на землі та в морі.

Долучайтесь, аби ЗСУ продовжували нищити ворога та звільняти українські території.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/3sZERf8f98

Картка: 5375 4112 2217 8944