Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що присутність російських опозиціонерів не матиме впливу на досягнення мети Саміту миру – примусу Росії до переговорів і закінчення війни. Москву можна тільки примусити до миру, і ніякого поля для компромісів в цьому питання немає.

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Немає поля для компромісів

Щодо російської опозиції, то вона має 2 "крила".

Одне "крило" – це представники "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального. Вони мають відносини з західними елітами та активно ігнорують тему війни Росії проти України. Вони в основному говорять про корупцію, вибори, хоча в сучасній Росії немає конкурентної політики.

Нас з вами не хвилює корупція в Росії, вони можуть цим займатись після війни. Сьогодні ключовим питанням є агресивна війна Росії проти України. Вона має завершитись на умовах міжнародного права,

– наголосив радник глави ОПУ.

Інше "крило" опозиції представляють Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, Леонід Невзлін тощо. Вони беруть участь в різних заходах, направлених на підтримку України, зокрема, в діяльності РДК та легіону "Свобода Росії". Проте вони не впливають на процеси, які відбуваються в самій Росії, а саме – на процес завершення війни.

Також важливо, як участь російських опозиціонерів в другому Саміті миру будуть сприймати нейтральні країни. Вони всі удають, що не розуміють, що це за війна, де вона йде і чому. Для них важливо, щоб був присутній на Саміті хтось від Росії, адже вони думають, що це і буде врегулюванням конфлікту,

– зауважив він.

Взаємодія з нейтральними державами, країнами Глобально Півдня, зокрема, Індією та Китаєм, важливі в контексті Саміту миру. Вони мають можливість вплинути на конструкт дипломатичного тиску на Росію, адже вона залежить від цих країн. Росія, за його словами, має з ними великий товарообмін, і може купувати у них необхідні інструменти, які потім використовує в мілітарних компонентах.

Україна, порівняно з іншими ініціаторами переговорних процесів, чітко говорить, що Росію можна лише примусити і що немає ніякого поля для компромісів. Поки Росія не буде тремтіти від слова "війна", не буде втрачати на війні набагато більше, ніж сьогодні, вона буде її продовжувати,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський наголосив, що на другому Саміт миру, який запланований на листопад 2024 року, буде запрошено Росію. На думку президента, без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно.