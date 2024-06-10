Диктатора тривожить те, що Україна буде "першою скрипкою". Йому принципово важливо не допустити дипломатичних успіхів президента Володимира Зеленського. Таку думку в етері 24 Каналу висловив російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

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Путін намагається зірвати Саміт миру

За словами російського опозиційного політика, Путіну не подобається те, що Україна стає частиною великого політичного процесу та посідає у ньому важливе місце. З одного боку, диктатор називає Зеленського "нелегітимним". З іншого – понад сотня країн з'їжджаються на Глобальний саміт миру. Для Путіна – це поразка.

Саміт – це насамперед легітимізація Зеленського в очах цивілізованого світу. Тому Путіну це не подобається, бо порушує його концепцію. Він не може виключити Україну з цих розкладів, якщо цивілізований світ її визнає,

– наголосив Гаррі Каспаров.

За його переконанням, думки африканських диктаторів не повинні цікавити українське керівництво. Він вважає, що ресурси, які Україна витрачала на те, щоб "нейтральні" країни в ООН не проголосували за Путіна, можна було застосувати ефективніше. До прикладу, Ізраїль продовжує боротися, але не приділяє уваги всяким голосуванням.

Війну так не виграють. Ці голосування нікому не потрібні, оскільки про ООН вже все знаємо – про їхні дії та інше. Також про те, як ООН поводиться щодо війни ХАМАС проти Ізраїлю. Це ще одна демонстрація, що війну треба вигравати інакше. А не намагатися схилити на свій бік групу корумпованих диктаторів,

– зазначив чемпіон світу з шахів.

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