Диктатора тревожит то, что Украина будет "первой скрипкой". Ему принципиально важно не допустить дипломатических успехов президента Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

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Путин пытается сорвать Саммит мира

По словам российского оппозиционного политика, Путину не нравится то, что Украина становится частью большого политического процесса и занимает в нем важное место. С одной стороны, диктатор называет Зеленского "нелегитимным". С другой – более сотни стран съезжаются на Глобальный саммит мира. Для Путина – это поражение.

Саммит – это прежде всего легитимизация Зеленского в глазах цивилизованного мира. Поэтому Путину это не нравится, потому что нарушает его концепцию. Он не может исключить Украину из этих раскладов, если цивилизованный мир ее признает,

– подчеркнул Гарри Каспаров.

По его убеждению, мнения африканских диктаторов не должны интересовать украинское руководство. Он считает, что ресурсы, которые Украина тратила на то, чтобы "нейтральные" страны в ООН не проголосовали за Путина, можно было применить эффективнее. К примеру, Израиль продолжает бороться, но не уделяет внимания всяким голосованиям.

Войну так не выиграют. Эти голосования никому не нужны, поскольку об ООН уже все знаем – об их действиях и прочее. Также о том, как ООН ведет себя в отношении войны ХАМАС против Израиля. Это еще одна демонстрация, что войну надо выигрывать иначе. А не пытаться склонить на свою сторону группу коррумпированных диктаторов,

– отметил чемпион мира по шахматам.

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