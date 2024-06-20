Благодаря тесному сотрудничеству между КНДР и Россией позиции Пхеньяна в Тихоокеанском регионе могут усилиться, что вероятно приведет к дестабилизации. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, добавив, что это и есть замысел Ким Чен Ына.

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Превратиться в тоталитарного монстра

Северной Корее важно создать обстоятельства для усиления личной роли в Тихоокеанском регионе. Это позволит стране вернуться в перечень ключевых международных политических игроков, определяющих, каким будет мир в ближайшие десятилетия.

В то же время в условиях, когда Россия продолжает захватническую войну против Украины, Кремлю очень важно демонстрировать способность договариваться с другими странами.

Однако таких стран немного. Северная Корея видит в таком сотрудничестве возможность усилить собственную роль и получить ресурсы, которых ей раньше не хватало. Это позволит КНДР превратиться в тоталитарного монстра – гегемона международной политики, который сможет диктовать правила игры если не для всего мира, то по крайней мере для Восточно-Азиатского региона,

– отметил политолог.

Ким Чен Ын это прекрасно осознает и ищет пути, чтобы удовлетворить потребности Путина и взамен получить возможности для запуска спутников, для усиления своих ядерных программ, в частности с подводными ядерными лодками.

Путину это поможет достичь желаемого, усилить связи с Северной Кореей, которые позволяют этим странам формировать важный союз, чтобы угрожать не только странам Запада, но и с других позиций общаться со странами Азии,

– подчеркнул Максим Джигун.

В публичной плоскости от Путина и Ким Чен Ына не было слышно заявлений относительно ядерных учений или ядерного компонента сотрудничества. Руководители России и Северной Кореи очень опасаются демонстрировать свои воинственные ядерные способности и желания. Однако, по предположению политолога, за закрытыми дверями вероятно они об этом говорили.