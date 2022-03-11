Россия идет на переговоры для тактической выгоды – у Путина нет цели войны, – разведка США

Уильям Бьорнс – руководитель разведки США заявил, что Россия соглашается на какие-то переговоры ради тактической выгоды. У Владимира Путина, вероятно, нет устойчивой неизменной цели войны.

Соответствующее заявление Бьорнс сделал во время выступления в комитете Сената по разведке. Мероприятие состоялось 10 марта.

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Учитывая то, как Путин действовал ранее, и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, что надо уступить или признать ошибки – это, пожалуй, непонятная авантюра,

– подчеркнул Бьорнс.

Он заявил, что Путин создает в своей России "пропагандистский пузырь". В то же время вряд ли ему удастся изолировать россиян на 100% от новостей о реальном положении дел с войной и экономикой.

По словам Бьорнса, Западу удалось правильно подготовиться к информационным стратегиям России. Пропагандистские расчеты Кремля – взорваны, а мир видит, кто на самом деле является агрессором.

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