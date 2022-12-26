Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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"Недавно были запуски из Каспия и Волгодонска. Думаю, что стратегической авиации главное подняться в небо и осуществить запуск. Речь идет лишь о дислокации этих самолетов", – сказал спикер.
Россия рассредоточивает самолеты
По словам Игната, после первого "хлопка", который был на аэродроме "Энгельс", заметили передислокацию самолетов Ту-95 и Ту-160. Их транспортировали на другие аэродромы, которые могут обеспечивать полеты.
Россияне пытаются рассредоточить и на нескольких аэродромах удерживать стратегическую авиацию, – добавил Игнат.
Взрывы на аэродроме Энгельс: последние новости
- В России, в ночь с 25 декабря, на аэродроме "Энгельс" раздались взрывы. Российские пропагандисты сказали, что сбили украинский беспилотник.
- После взрывов возник пожар – огонь охватил площадь примерно более 120 квадратных километров.
- Информацию о взрывах в Энгельсе подтвердили в министерстве обороны России. Заявили, что погибли 3 военных. Еще четверо раненых. Однако уверили, что вся техника не пострадала.
- В сети показали видео со взрывами в Энгельсе.