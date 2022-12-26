Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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"Нещодавно були запуски були з Каспію та Волгодонська. Думаю, що стратегічній авіації головне піднятися в небо й здійснити запуск. Мова лише йде про дислокацію цих літаків", – сказав речник.

Росія розосереджує літаки

За словами Ігната, після першої "бавовни", яка була на аеродромі "Енгельс", помітили передислокацію літаків Ту-95 і Ту-160. Їх транспортували на інші аеродроми, які можуть забезпечувати польоти.

Росіяни намагаються розосередити й на кількох аеродромах утримувати стратегічну авіацію, – додав Ігнат.

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