Поки у місті лунала повітряна тривога, а місцеві повідомляли про гучні звуки вибухів, на території аеродрому "Енгельс" сталась пожежа. Звісно, тут є прямий зв'язок. Однак, в Росії не відразу підтвердили вибухи.

Увага Вибухи та пожежа на аеродромі в Енгельсі 26 грудня: все, що відомо

Вибухи пролунали близько 1:00 за київським часом. Місцеві повідомляли, що ударною хвилею у будинках повибивало вікна. Однак, це не завадило російському оборонному відомстві заявити, що гучні звуки – це робота ППО.

Момент прильоту в Енгельсі: відео

Наразі підтверджено, що під час вибуху загинуло троє російських військовослужбовців. Щодо того, чи пошкоджено техніку, яка була розміщена на летовищі – у міноборони росії запевнили, що ні.

Однак, не уточнили, як могли уламки вбити трьох людей, але ніяк не зачепити техніку. У мережі жартують, що хіба росіяни ловили безпілотник руками. Чи вибух таки був? А про нього у кращих традиціях Росії, просто мовчать.

З усім тим, у Повітряних силах ЗСУ наголосили, що чи дійсно техніку не ушкоджено, буде зрозуміло за кілька днів, коли з'являться супутникові знимки. А їх обов'язково поширять у мережі.

Ще кілька відео вибухів у Енгельсі:

Що відбувається у Енгельсі

Зауважимо, що це вдруге за місяць в аеропорт навідується безпілотник, що дуже підриває репутацію Росії. Це не може не тішити нас, але не може й не дратувати росіян. Вони в паніці звинувачують свою владу у тому, що стається і просто бояться того, до чого усе це може призвести.

Росіяни не сподівались,що вони безпосередньо відчують наслідки військової агресія своєї країни, а відтак голосно бідкаються.

До слова, 5 грудня під час атаки було пошкоджено щонайменше два бомбардувальники Ту-95. Після чого росіянам довелось розсередити свою техніку. Про наслідки сьогоднішніх вибухів, очевидно, буде відомо згодом.

До теми Наслідки російської агресії, – Повітряні сили ЗСУ про нові вибухи на аеродромі "Енгельс"