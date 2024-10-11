Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что ВСУ успешно удается выполнять одну из задач стратегической обороны. Говорится об уменьшении военных мощностей врага, в частности его личного состава и техники.

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Не удалось остановить продвижение

Игорь Романенко отметил, что, несмотря на колоссальные усилия, Силам обороны, к сожалению, не удалось остановить продвижение россиян на территории Украины.

Нам (ВСУ – 24 Канал) не хватает техники, боеприпасов и личного состава. Ранее украинским военным на Покровском направлении удалось ослабить наступательный импульс россиян. Однако оккупанты сейчас осуществляют давление на Курахово, в районе Торецка. Через эти участки фронта, на мой взгляд, россияне продолжают двигаться в сторону Покровска,

– сказал военный эксперт.

Он пояснил, что противник атакует не напрямую, а осуществляет наступательные действия с юга и севера. Таким образом пытается достичь оперативного охвата Покровска.

Какая ситуация вблизи Покровска: смотрите на карте

Концентрация российских резервов

По словам Игоря Романенко, оккупанты сосредотачивают свои резервы на Запорожском направлении, в районе Работино.

Последние несколько недель враг атакует Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Там формируются группировки. Их военный потенциал растет, ведь оккупанты имеют целью продвигаться там,

– высказался он.

Владимир Путин формирует задачу оккупировать политически весомые территории Украины. После потери Херсона – единственного областного центра, лакомым куском для кремлевского диктатора стали бы Харьков, Запорожье, Днепр или Сумы.

"Это входит в планы россиян, но сил, чтобы сразу захватить все эти территории, они не имеют. Поэтому пытаются постепенно продвигаться, ведь для этого ресурсы у них есть", – добавил Романенко.