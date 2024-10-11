Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що ЗСУ успішно вдається виконувати одне із завдань стратегічної оборони. Мовиться про зменшення військових потужностей ворога, зокрема його особового складу та техніки.

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Не вдалося зупинити просування

Ігор Романенко зауважив, що, попри колосальні зусилля, Силам оборони, на жаль, не вдалось зупинити просування росіян на території України.

Нам (ЗСУ – 24 Канал) не вистачає техніки, боєприпасів та особового складу. Раніше українським військовим на Покровському напрямку вдалось послабити наступальний імпульс росіян. Проте окупанти зараз здійснюють тиск на Курахове, в районі Торецька. Через ці ділянки фронту, на мій погляд, росіяни продовжують рухатись в бік Покровська,

– сказав військовий експерт.

Він пояснив, що противник атакує не напряму, а здійснює наступальні дії з півдня та півночі. Таким чином намагається досягти оперативного охоплення Покровська.

Яка ситуація поблизу Покровська: дивіться на карті

Концентрація російських резервів

За словами Ігоря Романенка, окупанти зосереджують свої резерви на Запорізькому напрямку, в районі Роботиного.

Останні кілька тижнів ворог атакує Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Там формуються угрупування. Їхній військовий потенціал зростає, адже окупанти мають на меті просуватись там,

– висловився він.

Владімір Путін формує завдання окупувати політично вагомі території України. Після втрати Херсона – єдиного обласного центру, ласим шматком для кремлівського диктатора став би Харків, Запоріжжя, Дніпро чи Суми.

"Це входить у плани росіян, але сил, щоб одразу захопити всі ці території вони не мають. Тому намагаються поступово просуватись, адже для цього ресурси у них є", – додав Романенко.