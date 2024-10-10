Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Дивіться також В Одеській області чули вибухи: туди летіла ворожа ракета
Вибухи чули на Запоріжжі
Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили о 05:22. Майже через годину Повітряні сили повідомили про пуск керованої авіабомби у напрямку Запоріжжя. Вже за дві хвилини там прогриміли вибухи.
Вибухи у Запорізькій області,
– написав очільник ОВА.
Зауважимо, що незадовго до цього він також застерігав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області.
"У Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область. Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу", – уточнив пізніше Федоров.
Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото Запорізької ОВА
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, напередодні місцеві жителі Запоріжжя також повідомляли про вибухи у місті. Тоді була загроза ударів балістичними ракетами.