У России есть только два ресурса, – Подоляк объяснил, почему Кремль хочет поставить войну на паузу

В последнее время Кремль прилагает все усилия, чтобы поставить на паузу военные действия в Украине. Ведь с точки зрения войны у страны-агрессора только два ресурса: неподготовленные мобилизованные и поддержка Ирана.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он считает, что мобилизованных в России очень много, но они гибнут и после этого на них не нужно тратить деньги. Что касается Ирана, то Кремль заинтересован в сотрудничестве с ним, ведь собственного военно-промышленного комплекса в России нет.

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Иран хочет оказать мощное влияние на свой регион

Михаил Подоляк отметил, что Иран понимает, что делать ставку на падающую на дно страну это невыгодно для своей будущей стратегии.

"Иран видит, что Россия проигрывает. Она не может перехватить даже ситуативную инициативу на поле боя, информационную инициативу", – считает советник.

По его словам, Иран после проигрыша России будет вынужден искать партнеров. Но их будет сложно найти, если страна окажется под гораздо более мощным санкционным, юридическим давлением и перейдет в разряд стран северокорейского типа.

Это Ирану не выгодно, он хочет оказать гораздо более мощное влияние на свой регион, где есть у него конфликты не только с Израилем, но и с другими исламскими государствами.

– подчеркивает Подоляк.

Мы поставили Россию в патовую ситуацию

Советник считает, что сегодня Россия находится в патовой ситуации. Закончить войну на своих условиях она не сможет.

"Мы с вами этого не сможем сделать, даже учитывая количество погибших наших и память о них. Мертвые умеют плакаты, если за них не отомстили живые. Я не хочу, чтобы мы слышали в течение следующих лет плач наших мертвых. И мы должны выиграть эту войну", – говорит собеседник.

По его мнению, Россия не может проиграть, иначе в этом случае в стране-агрессоре начнутся необратимые процессы в политическом окружении Путина и практически во всей силовой и политической вертикалях.

"Мы с вами уже поставили Россию в патовую ситуацию. И отсюда атаки на энергетическую инфраструктуру, потому что все, что у них осталось – это остатки ракет, которых не так много, но они еще есть. И они сегодня в первые дни минусовой температуры хотят ускорить решение Украины к переговорам", – считает Подоляк.

Россияне были уверены, что мы встанем на колени

По словам советника, россияне были уверены, что мы встанем на колени и будем говорить, что все сделаем, как они хотят. Что это будет постоянный мир, и после этого будут выполнять условия каких-то договоренностей и т.д.

Мы понимаем, что этого не сделаем, и они это подсознательно понимают. Они понимают, что все будет идти как хочет Украина, а это очень раздражает. Потому что они всем рассказывали, что Украины не существует как государства, как нации, что это какие-то "малоросы" и "новоросы",

– говорит Михаил Подоляк.

Он считает, что если недооцениваешь оппонента, а переоцениваешь себя, ты должен заплатить втрое большую финальную цену. Это произойдет с Российской Федерацией.

Дипломатическое урегулирование

По мнению советника главы ОП, риторика европейских политических лидеров полностью изменилась. Они иначе воспринимают, чем в начале войны, то, что происходит в Украине. И они осознают, что Украине нужно помогать.

Он считает, что существуют два фактора, которые должны учитываться, когда речь идет о переговорном процессе. Первое, это если есть стагнация по линии фронта. Сегодня стагнация есть? Когда там просто небольшие обстрелы, как это было в 2015 – 2019 годах на Донбассе. Такого нет. Идет интенсивная война, и при чем здесь переговорный процесс.

"И второй фактор – если одна сторона имеет преимущество, обладает тактической и даже стратегической инициативой (я об Украине сейчас), то почему именно за счет Украины нам предлагают дипломатическое урегулирование? Это будет уникальный опыт, когда страна, которая атакует, освобождает и контрнаступает должна капитулировать. Вот что такое дипломатическое урегулирование", – отмечает собеседник.

Украина заявила свою позицию по переговорам

Подоляк продолжает, что западные элиты, для того чтобы передавать нам еще больше необходимого вооружения, должны пройти через внутреннюю трансформацию. Они еще не избавились от комплекса, когда мы где-то там в кулуарах что-то между собой, что-то разменяем. Как это было обычно для глобальной политики очень и очень долгое время.

Украина показывает другое. Мы прозрачны, мы четко заявили свою позицию с точки зрения того, когда мы готовы действительно вести переговоры. Это абсолютная правда,

– отмечает советник.

"Мы будем стрелять, а вы подписывать капитуляцию"

По словам Подоляка, когда проходили первые туры переговоров в феврале, Россия предлагала, чтобы пока мы здесь разговариваем, первый, второй, третий тур – временно прекращали огонь. То есть вы прекратите идти по территории Украины, потому что для переговорного процесса это действительно позиция.

"Но тогда Россия выходила и говорила: "Мы будем стрелять, будем вас убивать, а в это время вы будете сидеть за этим столом и подписывать нам капитуляцию", – рассказал советник.

По его мнению, эти понтовые российские ребята не желали прекращения огня и сидеть за столом переговоров. А сейчас они хотят за стол переговоров, только обязательно с прекращением огня.

Россияне начнут врать

Однако это будет выглядеть так – мы прекратим огонь, они придут со своими Лавровыми на переговоры, начнут тянуть масти, как они умеют, то есть врать. Начнут в это время информационно работать на рынках других стран, мол, мы за столом переговоров, войны нет, не помогайте Украине, мы не будем ее атаковать,

– подчеркивает Подоляк.

Он считает, что в это время оккупанты начнут строить фортификации на украинских территориях, подтянут туда мобилизованных. И потом ультимативно нам скажут: "Отдайте нам обратно Херсон, мы его уже ввели себе в конституцию. Отдайте нам всю Запорожскую область, отдайте нам Донецкую и Луганскую области".

"Мы скажем "нет", а они – что мы не хотим дипломатического урегулирования. И тогда начинается война. И они будут говорить всем, мы же предложили мир, мы уже договорились, мы не стреляем. А Украина хочет воевать, поэтому не давайте ей оружие. Россия хочет мир, это мирная страна. Очевидно, что это нонсенс", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк о переговорном процессе: смотрите видео