ВСУ предостерегают: в море штормит, но враг держит наготове под три десятка "Калибров"

В Черном море продолжает сильно штормить, поэтому угроза высадки российского десанта оттуда минимальна. В то же время это не отменяет наличия угроз обстрелов из акватории.

Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за сутки 11 сентября. Там доложили и о других угрозах на некоторых участках побережья.

Заметьте Корабль ВМС Румынии наткнулся на мину в Черном море

Какие корабли россии есть в Черном море

В сообщении говорится, что все же есть количественное присутствие десанта россиян в море. Однако в оперативном командовании считают, что попытка высадки во время шторма была бы "сумасшедшей задачей".

Всего в Черном море есть 14 вражеских судов. В частности, там дрейфуют:

4 надводных ракетоносителя – снаряженные 26 ракетами "Калибр";

4 больших десантных корабля.

Однако они не подходят близко к побережью, чтобы находиться в ракетобезопасных для себя районах.

В то же время море может щедро подбрасывать "минные сюрпризы". Следовательно, не только угрозу ракетных ударов несет Черное море при присутствии в нем врага. Опасность подрыва в прибрежных водах и на некоторых участках побережья остается актуальной,

– отметили в ОК "Юг".

Мнение эксперта – россия может начать вторую волну блокировки моря: смотрите видео