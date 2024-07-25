Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что слова Главнокомандующего ВСУ не так касаются математики, как больше психологии. Он отметил, что у нас нет выбора воевать или нет.

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"Сырский это говорит прямо нашим партнерам. Он говорит, что у них на складах есть много высокотехнологичного оружия, которое значительно превосходит российское, оно гораздо эффективнее и дальнобойное. Это оружие на складах, а его надо видеть на поле боя, ведь это существенно будет влиять на ход событий по линии фронта", – сказал Подоляк.

Борьба за существование

Михаил Подоляк заметил, что Сырский в своем интервью подчеркнул, что сегодня выглядит, будто мы ведем оборонительную войну благодаря волевым качествам наших военнослужащих. Однако у Украины нет другого выхода, ведь к нам пришли, чтобы убивать, совершать геноцидную войну.

Если мы прекращаем сопротивление, то тогда нас ждет оккупация, фильтрация, концентрационные лагеря, депортация, массовые изнасилования, убийства. Поэтому у нас нет другого пути, чем вести оборонительную войну,

– сказал советник председателя ОПУ.

Высокотехнологичное оружие партнеров

Главнокомандующий ВСУ отметил, Украина может вести оборонительную войну, используя высокотехнологичное оружие партнеров. За время полномасштабного вторжения России в Украину стало понятно, что армия страны-агрессора не такая мощная, как о ней думали.

Это совсем другого типа армия – технологически она значительно скромнее. Это не та армия, которую надо бояться, которую нельзя уничтожить, но для этого надо иметь паритетность,

– высказался Подоляк.

По мнению советника председателя ОПУ, нужны не только волевые качества, которые Украина имеет в максимальном объеме, а еще и баланс военных мощностей. Если Россия, условно, использует 3 тысячи танков, то для эффективного сопротивления Силам обороны надо иметь хотя бы 1 – 2 тысячи.

"У России есть два компонента, которые тотально доминируют. Это стратегическая и тактическая авиация. Чтобы противостоять целому нужны системы противоракетной обороны, в частности авиационный компонент, те же F-16, дальнобойные ракеты, дроны и противостратегическая авиация. Тогда ситуация будет выглядеть совсем иначе", – отметил он.